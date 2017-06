Injured Afghans run from the site of a blast in Kabul. REUTERS/Omar Sobhani

هفته خونین کابل در قالب تصویر بر اساس گزارش رسانه‌های افغانستان، این حمله انتحاری در مرکز شهر کابل که وزارت امور خارجه افغانستان، سفارت‌های ایران، آلمان، جاپان، وشرکت مخابراتی روشن واقع شده‌اند، رخ داده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با انتشار خبرنامه‌ای، اعلام کرد که حمله انتحاری روز چهارشنبه ۳۱ می ۲۰۱۷، در کابل توسط شبکه حقانی در پاکستان طرح ریزی شده است. بر اساس خبرنامه ریاست امنیت ملی افغانستان، طرح حمله توسط شبکه حقانی با رهنمایی و همکاری مستقیم سازمان استخبارات پاکستان (ISI) سازماندهی شده است. بر اساس گزارشات این انفجار به حدی سنگین بود که صدای آن در بسیاری از بخش‌های شهر کابل شنیده شده است و بر اثر آن شیشه‌های برخی از ساختمان‌ها در شماری از نقاط کابل شکسته است. به گزارش رسانه های افغانستان، “ذبیح‌الله مجاهد” در این بیانیه گفته است “این‌ که روی‌داد مربوط کی‌ها بود بعدا آشکار خواهد شد، اما امارت اسلامی هر آن حمله، تخریب و انفجار را نکوهش می‌کند که هدف آن متضررساختن مردم ملکی باشد و مردم مطمین باشند که روی‌داد امروز کابل کار طالبان نیست.” شماری از کشورهای جهان حمله انتحاری امروز چهار شنبه ۳۱ مى ۲۰۱۷ در شهر کابل پایتخت افغانستان را محکوم کردند. به گزارش رسانه‌هاى افغانستان شماری از کشورهای جهان، از جمله آمریکا، آلمان و روسيه حمله تروریستی امروز در چهار راهی زنبق شهر کابل را محکوم کرده‌اند. وزیر خارجه آلمان این حمله را که در نزدیکی سفارت این کشور اتفاق افتاده بود محکوم کرد و گفت: “در این حمله چند تن از کارمندان این سفارتخانه زخمی شدند و نگهبان سفارتخانه نیز در این حمله کشته شده است. در ادامه این بیانیه آمده است: وقوع این انفجار از اراده آلمان برای کمک به افغانستان و همچنین نیروهای نظامی این کشور نخواهد کاست. سفارت امریکا در کابل نیز حمله انتحارى امروز کابل را محکوم کرده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در صفحه توییتر خود نوشت، “حمله تروریستی امروز در کابل را به شدت محکوم و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کنیم”. “ینس استولتنبرگ” دبیر کل ناتو در حساب توییتر خود نوشته “من حمله هولناک در کابل را محکوم می کنم.” سه مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراه شان را بعد از ظهر امروز در جریان ادای نماز جنازۀ سالم ایزدیار فرزند محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا انفجار دادند. در این مراسم، مقام های بلند پایه حکومتی به شمول عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت و صلاح الدین ربانی، سر پرست وزارت خارجه نیز حضور داشتند. ریاست اجراییه و آقای ربانی در صفحه‎های تویترشان گفته اند که در این رویداد آسیبی ندیده اند. صدها شهروند افغان، روز جمعه ۲ جون ۲۰۱۷،در کابل، در واکنش به حمله انتحاری روز چهارشنبه در شهر کابل، تظاهرات کردند. معترضان با شعارهای “مرگ بر طالب”، “مرگ بر تروریسم”،” مرگ بر قاتلان مردم افغانستان”، تظاهرات کرده اند، معترضان این تظاهرات را با شعار ” خسته از مرگ به سوی ارگ” راه اندازی کرده اند. این همه پس از حملۀ مرگبار روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در چهار راهی زنبق که در آن بیش از صد تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند و نیز در واکنش به کشته شدن پنج تن از معترضان توسط شلیک نیروهای امنیتی در تظاهرات روزجمعه، صورت می‎گیرد. این اعتراض ضد حکومتی از بخش های گوناگون شهر کابل ساعت هشت صبح روز جمعه آغاز شد و توقف نهایی آنان در چهار راه زنبق بود – جایی که در آن روز چهارشنبه در نتیجۀ یک انفجار مهیب بیش از ۱۰۰ تن جان باختند و بیش از ۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی، اعتراض کنند‌ه‏ گان را به سرک پانزدهم وزیر اکبر خان عقب زدند که تنها چند صد متر از محل انفجار مرگ بار روز چهارشنبه فاصله دارد. این معترضان خواست‎های از ناتو نیز دارند؛ آنان از کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده می‎خواهند که نیروهای داخلی و بیرونی را که با تروریستان همکاری می‎کنند، باید سرکوب کنند. معترضان خشمگین نه تنها بالای موترهای نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کردند، بلکه شعارهای ضد امریکا سر دادند و از رییس جمهور و رییس اجرائیه خواستند که از مقام‎های شان کنار روند. معترضان هشدار می‎دهند تا زمانی که خواست‎هایشان بر آورده نشوند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت. این درحالی است که در تظاهرات روز گذشته(جمعه ۱۲جوزا) پنچ تن از معترضان به شمول سالم ایزدیار فرزند ارشد علم ایزدیار، معاون اول مجلس سنا جان باختند. نیروهای امنیتی هنگامی بر معترضان گلوله باری کردند که آنان می‎خواستند از چهارراه زنبق شهر کابل راه شان را به سوی ارگ ریاست‌جمهوری باز کنند. این هفته یکی از هفته‎های خونین و مرگبار در کابل بود؛ بعد از آن که روز چهار شنبه انفجار بزرگ در چهار راهی زنبق جان بیش از صد تن را گرفت و بیش از شش صد تن دیگر را زخمی ساخت، روز گذشته در اعتراضات که در واکنش به این انفجار صورت گرفت، پنج تن در نتیجه گلوله باری نیروهای امنیتی جان باختند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه طی بیانیه یی گفته است با وجودیکه که معترضین به سوی پولیس سنگ پرتاب کردند، ولی این عمل معترضان به هیچ وجه رفتار کشنده و مرگ بار نیروهای امنیتی را توجیه کرده نمی تواند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه(۱۲ جوزا) در یک اعلامیه‎یی شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی بر معترضان را که به خاطر نا امنی و حملۀ مرگ بار روز چهارشنبه دست به اعتراض زده اند، محکوم کرد. این همه پس از حملۀ مرگبار روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در چهار راهی زنبق که در آن بیش از صد تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند و نیز در واکنش به کشته شدن پنج تن از معترضان توسط شلیک نیروهای امنیتی در تظاهرات روزجمعه، صورت می‎گیرد. نظرات شریک سازید Facebook

